Niente feste in piazza a Capodanno: nuova ordinanza di De Luca (Di martedì 14 dicembre 2021) Vietati assembramenti e la vendita di alcolici il 24 dicembre e divieto di svolgere feste in piazza a Capodanno. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca firmerà tra oggi e domani due ordinanze con le quali dispone una "stretta" alla movida nei giorni della Vigilia di Natale e di San Silvestro. "Come abbiamo già fatto lo scorso anno", ha spiegato De Luca questa mattina nel centro storico di Napoli per la presentazione del progetto di recupero di Palazzo Penne. "Fra oggi e domani – ha detto – la Regione Campania emetterà delle ordinanze che vietano la vendita di alcolici e vietano gli assembramenti alla vigilia di Natale e anche un'ordinanza che vieta le feste in piazza di Capodanno".

