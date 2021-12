L’amore nel testo di Arianna di Esseho a Sanremo Giovani (Di martedì 14 dicembre 2021) Arianna di Esseho a Sanremo Giovani: è uno dei brani finalisti che ascolteremo il 15 dicembre in diretta su Rai1. Scopriremo in quel momento i nomi dei due Giovani che avranno accesso al Festival nella categoria dei Campioni. Arianna è un brano scritto da Esseho e vede la produzione artistica dello stesso cantante insieme a Niccolò Contessa. Il nome di Esseho all’anagrafe è Matteo Montalesi ed è reduce dal successo del disco d’esordio Aspartame, uscito a giugno per Bomba Dischi che lo ha aiutato a farsi conoscere. Già oltre 5 milioni sono gli ascolti sulle piattaforme digitali, dove i suoi singoli sono entrati nelle playlist e hanno ottenuto ampi consensi. Bambi, Costellazioni, Michelle e Bollicine sono i titoli dei suoi brani, tra i più ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 dicembre 2021)di: è uno dei brani finalisti che ascolteremo il 15 dicembre in diretta su Rai1. Scopriremo in quel momento i nomi dei dueche avranno accesso al Festival nella categoria dei Campioni.è un brano scritto dae vede la produzione artistica dello stesso cantante insieme a Niccolò Contessa. Il nome diall’anagrafe è Matteo Montalesi ed è reduce dal successo del disco d’esordio Aspartame, uscito a giugno per Bomba Dischi che lo ha aiutato a farsi conoscere. Già oltre 5 milioni sono gli ascolti sulle piattaforme digitali, dove i suoi singoli sono entrati nelle playlist e hanno ottenuto ampi consensi. Bambi, Costellazioni, Michelle e Bollicine sono i titoli dei suoi brani, tra i più ...

Advertising

damore_marco : “…Io nel vedere quest'uomo che muore Madre, io provo dolore Nella pietà che non cede al rancore Madre, ho impara… - CristinaParod18 : L'amore è un brivido che vola nello stesso istante che incrocia lo sguardo. E Vola nel cuore ?? - Dreambig51234 : Lui in questo schifo Nessuno ha consolato il dolore che ho avuto nel cuore nel dovere lasciare andare l'amore per… - Sheeg0_ : Così come nella vita capita spesso che una persona sposata/fidanzata trovi in un'altra l'amore e si lasci. Non è de… - alexfassari : RT @PButtafuoco: Diatomee errabonde fluiscono come stelle, nel mare del Nord, dove l’orizzonte non esiste e l’oceano fa l’amore col cielo.… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amore nel Ocáriz: nel Vangelo il «respiro» per la vita dei laici Avvenire