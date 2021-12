La fondazione Copernico e l’istituto Virtuoso insieme per una serata di beneficenza

(Di martedì 14 dicembre 2021) Laall’insegna della. “Nasce una stella” è infatti, l’iniziativa in programma il prossimo 16 dicembre, presso la chiesa dell’Addolorata in piazza Abate Conforti. Unadiche vedrà ai fornelli gli chef più conosciuti: Pasquale Palamaro del ristorante Indaco Regina Isabella di Ischia, Giuseppe Aversa del ristorante Il Buco a Sorrento, Lino Scarallo del ristorante Palazzo Petrucci di Napoli, Gianni Vanacore del ristorante Palazzo Avino di Ravello, Vincenzo Guarino, consulting di un albergo e chef presso il Castello di Spaltenna e Benedetta Somma, pastry chef del Papavero, ad Eboli. “Lae l’Ipsia...

Salerno . La fondazione Copernico e l'istituto Virtuoso insieme all'insegna della beneficenza. 'Nasce una stella' è infatti, l'iniziativa in programma il prossimo 16 dicembre, presso la chiesa dell'Addolorata in piazza Abate Conforti.