Il M5S crolla nei sondaggi |  psicodramma nelle chat grilline

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ilo di Swg certifica per il M5S un crollo di quasi un punto in una sola settimana. Cresce il malcontento verso il nuovo corso di Beppe Conte

Advertising

cammisa_massimo : RT @5Ricomincio: - 5Ricomincio : - GPerenne : @Astolfo84 @ardigiorgio Ahahhhahhh . Si è accorto che il campo largo non esiste col m5s che crolla ? Sa inoltre che… - GPerenne : Il m5s con Conte pensava di mangiare elettorato al PD e giocarsela alla pari . Adesso che il m5s crolla e il PD qua… - neoliberal0 : RT @SBidimedia: ?? La Bidi-Media di tutti i sondaggi ?? 12 Dicembre ?? Allunga il PD ?? Crolla il M5S ?? Stabile il Centrodestra ???? https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S crolla

ilGiornale.it

La sensazione di un deputato è che ilsia privo di identità: "Stiamo subendo tutto, siamo diventati una costoletta del Pd, ormai è finita". Ma non solo. "A questo punto subiremo anche l'elezione ......alle suppletive di Roma E' durata poche ore l'ipotesi di una candidatura del leader delalle ... Ora dei penultimatum pure da Enrico Letta? O ci seguite otutto. Finora Enrico Letta non era ...Il sondaggio di Swg certifica per il M5S un crollo di quasi un punto in una sola settimana. Cresce il malcontento verso il nuovo corso di Beppe Conte ...Questo potrebbe essere il motivo per cui Enrico Letta starebbe insistendo con il cosiddetto “campo largo”, ovvero una sorta di Ulivo 2.0 che oltre a PD, M5S, sinistra e Verdi, potrebbe comprendere anc ...