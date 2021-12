Cormano, uscita dell’autostrada chiusa stanotte in entrambe le direzioni (Di martedì 14 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’uscita autostradale di Cormano sulla direttrice Torino-Trieste (A4) sarà chiusa al traffico dalle ore 21 di questa sera, martedì 14, alle ore 5 di domani, mercoledì 15, per lavori sulla carreggiata. L’uscita consigliata provenendo da Brescia è Sesto San Giovanni. L’uscita consigliata provenendo da Torino è Sesto San Giovanni. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 14 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’autostradale disulla direttrice Torino-Trieste (A4) saràal traffico dalle ore 21 di questa sera, martedì 14, alle ore 5 di domani, mercoledì 15, per lavori sulla carreggiata. L’consigliata provenendo da Brescia è Sesto San Giovanni. L’consigliata provenendo da Torino è Sesto San Giovanni. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

CCISS_Ministero : A4 Milano-Brescia code a A4 Svincolo Cormano (Km 129,7) in uscita in direzione da Torino dalle 15:14 del 13 dicemb… - LuceverdeMilano : ?? #Milano #Traffico - A4 Tratto Urbano ?????? Coda tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa > Torino ?????? Coda in Uscit… - CCISS_Ministero : A4 Milano-Brescia fine code causa incidente a A4 Svincolo Cormano (Km 129,7) in uscita in direzione da Torino dall… - CCISS_Ministero : A4 Milano-Brescia code causa incidente a A4 Svincolo Cormano (Km 129,7) in uscita in direzione da Torino dalle 15:… -

Ultime Notizie dalla rete : Cormano uscita Regolarmente aperto l'allacciamento di Gallarate sulla A8. ...00 di venerdì 10 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Cormano. Redazione VareseNews ...

Uè, c'è troppo sbatti! ... su Facebook e Twitter l'uscita della serie di Zerocalcare per Netflix Strappare lungo i bordi è ... preferisce dire lui) 55enne originario di Brusuglio, frazione di Cormano, periferia nord milanese, ...

13-12 - A4: chiusura svincolo Cormano Trasporti-Italia.com 13-12 - A4: chiusura svincolo Cormano A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI CORMANO Nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 dicembre Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di riqualifica d ...

13-12 - A4: chiusure Sesto San Giovanni A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DELLO SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI Dalla sera di mercoledì 15 ...

...00 di venerdì 10 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, inper chi proviene da Brescia. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di. Redazione VareseNews ...... su Facebook e Twitter l'della serie di Zerocalcare per Netflix Strappare lungo i bordi è ... preferisce dire lui) 55enne originario di Brusuglio, frazione di, periferia nord milanese, ...A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI CORMANO Nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 dicembre Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di riqualifica d ...A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DELLO SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI Dalla sera di mercoledì 15 ...