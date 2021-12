“Con la stablecoin EURST vogliamo difendere l'euro” (Di martedì 14 dicembre 2021) Spesso si tende a guardare il mondo della finanza e delle banche tradizionali come in contrasto alle novità provenienti dal FinTech, ad esempio le criptovalute. Esistono invece soggetti che collegano, gettando letteralmente un ponte, queste due realtà. Wallex Bank, fondata e guidata dall’italiano Simone Mazzuca, si occupa proprio di questo. “Dimentichiamoci la possibilità di integrare il Bitcoin all’interno dei meccanismi della finanza tradizionale” dice Mazzuca, ospite ai FinTech Talks organizzati a Milano da HuffPost ad inizio dicembre. “Il futuro sono le stable-coin. Per questo abbiamo lanciato EURST, la stable assicurata dalla Federal Reserve. Solo così possiamo coniugare l’innovazione tecnologica con le legittime richieste di sicurezza e trasparenza degli utenti”. Dottor Mazzuca, perché Wallex? Abbiamo creato Wallex Bank con l’idea di disegnare la banca del ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021) Spesso si tende a guardare il mondo della finanza e delle banche tradizionali come in contrasto alle novità provenienti dal FinTech, ad esempio le criptovalute. Esistono invece soggetti che collegano, gettando letteralmente un ponte, queste due realtà. Wallex Bank, fondata e guidata dall’italiano Simone Mazzuca, si occupa proprio di questo. “Dimentichiamoci la possibilità di integrare il Bitcoin all’interno dei meccanismi della finanza tradizionale” dice Mazzuca, ospite ai FinTech Talks organizzati a Milano da HuffPost ad inizio dicembre. “Il futuro sono le stable-coin. Per questo abbiamo lanciato, la stable assicurata dalla Federal Reserve. Solo così possiamo coniugare l’innovazione tecnologica con le legittime richieste di sicurezza e trasparenza degli utenti”. Dottor Mazzuca, perché Wallex? Abbiamo creato Wallex Bank con l’idea di disegnare la banca del ...

Advertising

R_Garavaglia : WhatsApp lancia il progetto pilota sui pagamenti in #cryptocurrency negli Stati Uniti con il wallet #Novi e lo… - cryptoeccetera : Questa è una guida ad Anchor con Terra Station. Anchor è un protocollo DeFi che offre fino al 20% di ritorno sulla… - fainformazione : WhatsApp: nuovi indizi sul cambiamento nell’invio dei media Dopo aver varato il progetto pilota Novi in USA e Guat… - fainfoscienza : WhatsApp: nuovi indizi sul cambiamento nell’invio dei media Dopo aver varato il progetto pilota Novi in USA e Guat… - Ale42832017 : @FrenckCoppola @VVS_finance @cronos_chain Questo APR con Stablecoin ha dell’incredibile… grazie @VVS_finance ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Con stablecoin Tether dichiarata valuta legale in Myanmar ...ombra che è fedele alla leader deposta Aung San Suu Kyi ha dichiarato di riconoscere la stablecoin ... Sono nati dei veri e propri eserciti paralleli a quello golpista (la "Giunta) con cui le forze ...

CBDC: l'impatto delle valute digitali Primo l'effetto concorrenziale delle stablecoin, ovvero criptovalute garantite da un asset ... Il collaterale è spesso in rapporto 1:1 con una valuta fiat come il dollaro (così come il valore dollaro ...

Stablecoin: cosa sono e perché se ne parla (e perché c'entra Facebook) L'HuffPost “Con la stablecoin EURST vogliamo difendere l'euro” Spesso si tende a guardare il mondo della finanza e delle banche tradizionali come in contrasto alle novità provenienti dal FinTech, ad esempio le criptovalute. Esistono invece soggetti che collegano, ...

Whatsapp lancia pagamenti in criptovalute: come fare WhatsApp sta per lanciare la possibilità di ricevere ed inviare denaro in criptovalute, con una partnership con Coinbase. Vediamo come funziona. La notizia che gli amanti delle criptovalute e della ap ...

...ombra che è fedele alla leader deposta Aung San Suu Kyi ha dichiarato di riconoscere la... Sono nati dei veri e propri eserciti paralleli a quello golpista (la "Giunta)cui le forze ...Primo l'effetto concorrenziale delle, ovvero criptovalute garantite da un asset ... Il collaterale è spesso in rapporto 1:1una valuta fiat come il dollaro (così come il valore dollaro ...Spesso si tende a guardare il mondo della finanza e delle banche tradizionali come in contrasto alle novità provenienti dal FinTech, ad esempio le criptovalute. Esistono invece soggetti che collegano, ...WhatsApp sta per lanciare la possibilità di ricevere ed inviare denaro in criptovalute, con una partnership con Coinbase. Vediamo come funziona. La notizia che gli amanti delle criptovalute e della ap ...