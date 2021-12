(Di lunedì 13 dicembre 2021) La WWE comincerà il 2022 in un modo nettamente diverso rispetto agli anni precedenti. Difatti ci sarà un PPV nuovo di zecca chiamato “Day 1” che aprirà le danze alla sfliza di eventi targati WWE. Nelle settimane precedenti si parlava di una netta crisi per quanto concerne ledei biglietti ma stando agli ultimi aggiornamenti pare che ci siano dei netti miglioramenti al botteghino ufficiale della federazione di Stamford. La situazione I posti disponibili in arena sono ben 9594 e la WWE ne ha già venduti 7982 quindi ben l’83% della capacità messa a disposizione. Finalmente un grande sprint da parte della federazione dei McMahon che è alla ricerca di conferme importanti in vista delleper Wrestlemania.

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: In netto miglioramento le vendite di Day 1 - -

Ultime Notizie dalla rete : WWE netto

SpazioWrestling.it

Per segnare un tagliocon il passato, l'evento di NXT sarà il primo a essere trasmesso senza ... Vi ricordiamo che WarGames sarà trasmesso in diretta questa domenica, in esclusiva sulNetwork .Ma aldi questi pretesti narrativi, il match va riassaporato per la sua costruzione ispirata ... Team Bischoff vs Team Austin (Survivor Series 2003) Il 2003 dellavenne in parte monopolizzato ...Big E -200. Seth Rollins +200. Kevin Owens +600. Edge vs The Miz. Edge -700. The Miz +400. Per quanto riguarda l’altro incontro annunciato, gli Usos sono in vantaggio sul New Da ...Home; WWE News; wrestling; L'ultimo episodio di Monday Night Raw si è aperto con un incontro, non titolato, tra il WWE Champion Big E e Kevin Owens. I due si sfideranno prossimam ...