Uomini e donne, anticipazioni 13 dicembre: Isabella esce con Fabio? (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo il consueto stop che Uomini e donne ha vissuto nel weekend oggi il programma di Maria De Filippi torna in tv per tenere compagnia al pubblico di Canale 5. Cosa succederà nello studio? Scopriamone insieme di più! Oggi, lunedì 13 dicembre, riparte la settimana e con lei tornano anche molti dei programmi televisivi preferiti dal pubblico. Tra questi no può di certo mancare Uomini e donne che, come sempre su Canale 5 a partire dalle ore 14.45 circa, terrà compagnia a milioni di telespettatori interessati alle vicende che vedono protagonisti cavalieri e dame, tronisti e corteggiatrici. Presto assisteremo alla scelta di Andrea Nicole, registrata ormai diverse puntate fa, che di sicuro dividerà il pubblico; soprattutto per il suo “tradimento” verso la redazione, gli opinionisti e Maria De Filippi ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo il consueto stop cheha vissuto nel weekend oggi il programma di Maria De Filippi torna in tv per tenere compagnia al pubblico di Canale 5. Cosa succederà nello studio? Scopriamone insieme di più! Oggi, lunedì 13, riparte la settimana e con lei tornano anche molti dei programmi televisivi preferiti dal pubblico. Tra questi no può di certo mancareche, come sempre su Canale 5 a partire dalle ore 14.45 circa, terrà compagnia a milioni di telespettatori interessati alle vicende che vedono protagonisti cavalieri e dame, tronisti e corteggiatrici. Presto assisteremo alla scelta di Andrea Nicole, registrata ormai diverse puntate fa, che di sicuro dividerà il pubblico; soprattutto per il suo “tradimento” verso la redazione, gli opinionisti e Maria De Filippi ...

Advertising

elenabonetti : Le politiche familiari sono efficaci se stabili nel tempo e attivano processi che accompagnano gli investimenti e i… - Pres_Casellati : Profondamente addolorata per la morte in servizio dell'assistente capo della #Poliziastradale Maurizio Tuscano, esp… - CarloVerdelli : 7 ministre contro la violenza sulle donne. Bene. Ma tutto il governo, uomini compresi, dovrebbe mettere la faccia p… - cloudy90239726 : Che persona squallida e cattiva.Vorrei proprio capire dove certe persone vedano questa sensibilità, tenerezza e umi… - Lanicchia1 : “Non sto parlando con le donne,sono qui per aiutare gli uomini a rendersi conto delle proprie responsabilità sulla… -