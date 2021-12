Roma, Mourinho contro lo Spezia: una bestia nera guidata da un vecchio amico (Di lunedì 13 dicembre 2021) La bestia nera e un vecchio amico. Mourinho stasera affronta lo Spezia che negli ultimi anni ha riservato figuracce alla Roma ed è costata la panchina a Garcia e Fonseca. Su quella ligure c'è Thiago ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lae unstasera affronta loche negli ultimi anni ha riservato figuracce allaed è costata la panchina a Garcia e Fonseca. Su quella ligure c'è Thiago ...

Diretta Roma - Spezia ore 20.45: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming ROMA - La 17esima giornata di Serie A si chiude con la sfida tra due vecchi amici, Mourinho e Thiago Motta : "La gente pensa che l'abbia conosciuto nella grande Inter del Triplete - afferma lo Special ...

Roma, Mourinho e l'operazione rilancio Corriere dello Sport Alle 20,45 Roma-Spezia chiude il turno di campionato: le probabili formazioni La 17^ giornata di Serie A si chiude all’Olimpico con il Monday Night trasmesso da Sky Sport (ore 20.45 Sky Sport Calcio e 251), anche su Sky Sport 4K, sul 213 di Sky Q via satellite Mourinho continua ...

Champions, Europa e Conference League, oggi il sorteggio: dalle ore 12 conosceremo gli accoppiamenti per gli ottavi Nel sorteggio Nyon si definiranno le prossime avversarie di Juventus e Inter in Champions League, e di Atalanta, Napoli e Lazio in Europa League. Roma impegnata in Conference League: il sorteggio rigu ...

