Persona 3 Portable: in arrivo una remastered multipiattaforma? (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nelle scorse ore è trapelato un rumor da una fonte abbastanza affidabile in rete che vorrebbe ATLUS al lavoro su una remastered multipiattaforma di Persona 3 Portable I fan di ATLUS staranno ancora esplorando a fondo il meraviglioso mondo di Shin Megami Tensei V, l’ultima iterazione del franchise dell’azienda arrivato recentemente in esclusiva per Nintendo Switch. Una serie che si è andata via via espandendo anche di spin-off, fra cui sicuramente il più celebre è quello di Persona. Molti di voi sicuramente lo avranno conosciuto con Persona 5 (magari nella sua versione Royal), ma la serie va avanti ormai da tantissimi anni. Considerate che il primo episodio risale addirittura al 1996. Uno dei capitoli più apprezzati della serie rimane sicuramente Persona 3 e i fan ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nelle scorse ore è trapelato un rumor da una fonte abbastanza affidabile in rete che vorrebbe ATLUS al lavoro su unadiI fan di ATLUS staranno ancora esplorando a fondo il meraviglioso mondo di Shin Megami Tensei V, l’ultima iterazione del franchise dell’azienda arrivato recentemente in esclusiva per Nintendo Switch. Una serie che si è andata via via espandendo anche di spin-off, fra cui sicuramente il più celebre è quello di. Molti di voi sicuramente lo avranno conosciuto con5 (magari nella sua versione Royal), ma la serie va avanti ormai da tantissimi anni. Considerate che il primo episodio risale addirittura al 1996. Uno dei capitoli più apprezzati della serie rimane sicuramente3 e i fan ...

