Omicron | prima vittima in Gran Bretagna A Londra la variante responsabile di quasi il 40% dei nuovi contagi

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ladi Sars Cov 2 sta dilagando a. Il ministro della Sanità britannico, Sajid Javid, si è detto preoccupato dall’aumento esponenziale dei casi di Covid, che tendono a raddoppiare nel giro di due-tre giorni. Con questi ritmi laè destinata a superare in tempi rapidi la Delta, diventando così dominante. Come spiegato in tre tweet da Giorgio Gilestro, neurobiologo all’Imperial College. Lo scienziato italiano sottolinea come Delta cresca “a un ritmo più lento di(circa 3-4 volte) che aumenta silente finché non la spiazza completamente. A quel punto, e solo a quel punto, il numero di casi giornalieri cresce al ritmo di… raddoppiando ogni 2-3 giorni. Cosa implica? Che l’andamento del numero di casi pare esplodere dal nulla”. Lo scenario è che ...

C'è unavittima per la variantenel Regno Unito . Il premier britannico Boris Johnson, durante una visita a un centro di vaccinazione vicino a Paddington, nell'ovest di Londra, ha annunciato la ...Non siamo ancora usciti dalla pandemia; al contrario la nuova variantespaventa e preoccupa la gente, i governi e i mercati. A fine novembre, nel mondo si contano ...sopra il 2% per la...In Europa si torna a pensare di dover chiudere le scuole, tra le misure di sicurezza allo studio in diversi Paesi c'è anche il ritorno della didattica a distanza: il rientro in classe, ...In Veneto si coltiva la variante Omicron per capire come reagisce ai vaccini e agli anticorpi. È iniziata una sperimentazione, all'Istituto zooprofilattico delle Venezia, che ha per obiettivo il capir ...