Nuovo sorteggio Champions: le avversarie di Inter e Juventus (Di lunedì 13 dicembre 2021) sorteggio Champions ripetuto dopo l'errore del primo: alle due italiane in gara era andata meglio primo. In campo a febbraio e marzo Per la prima volta nella storia il sorteggio della Champions League si è srato ripetuto. Getty ImagesL'Inter che aveva pescato l'Ajax dovà ora incontrare gli inglesi del Liverpool, La Juventus che prima aveva invece tirato un sospiro di sollievo contro lo SPorting Lisbona, becca ora il Villareal. Il motivo della ripetizione (il Nuovo sorteggio si è tenuto alle 15, due ore dopo il primo) è un errore tecnico di un software che agli ottavi aveva fatto incontrare il Villareal e il Mancherster Udt che si sono già sfidate nella fase a girone.

