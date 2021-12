Nas nelle discoteche | chiusi 8 locali | quattro a Palermo | uno a Reggio Calabria

Advertising

repubblica : Super Green Pass, controlli dei Nas nelle discoteche: chiusi otto locali - SulPanaro : Super green pass, controlli dei Nas nelle discoteche: a Modena solo una violazione - infoitinterno : Super Green Pass, controlli dei Nas nelle discoteche: chiusi otto locali - infoitinterno : Super Green Pass nei locali e nelle discoteche: il bilancio dei controlli dei Nas - MedexTV : Super Green Pass nelle discoteche: 8 locali chiusi e 9.000 persone controllate dai NAS -

Ultime Notizie dalla rete : Nas nelle

I Carabinieri, supportati dai militari dell'Arma territoriale, in questo fine settimana hanno effettuato ... sul rispetto dell'obbligo del super green pass per l'accessodiscoteche e locali ...Infatti, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 dicembre i Carabinieri della Compagnia e del...è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è stato trattenuto...Due le discoteche controllate a Modena, per un totale di 30 persone. Una soltanto la violazione riscontrata: si tratta di un giovane sprovvisto di super green pass al quale è stata data una sanzione d ...Lo shopping per i regali di Natale entra nel vivo nonostante i timori per il rialzo dei contagi del coronavirus e le feste per un altro anno in tono ...