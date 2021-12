Meteo Roma del 13-12-2021 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 dicembre 2021)venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata all’insegna del tempo stabile con Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio locali nelle vie possibili nei pressi del primo mattino nessuna variazione nelle ore serali con prevalenza di cielo sereno al centro tempo stabile con prevalenza di cieli sereni qualche nube sul settore Adriatico e al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e concedi completamente sgombri da nuvolosità al sud arriva il bel tempo con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio il sole splendente in Sardegna in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori ...