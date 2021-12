Mazzoncini (A2A) - "Le grandi città saranno sempre più chiuse alle auto" (Di lunedì 13 dicembre 2021) La decarbonizzazione non passerà soltanto per l'elettrificazione delle auto, ma anche dai carburanti sintetici e dall'idrogeno. Detto questo, il destino dei veicoli nelle città pare segnato: saranno luoghi sempre più off-limits per le vetture di proprietà. Ne è convinto Renato Mazzoncini, attuale amministratore delegato della Life Company A2A e professore al Politecnico di Milano per il corso "Mobility- Infrastructures and Services". Mazzoncini, dal 2015 al 2018 numero uno del gruppo Ferrovie dello Stato, è autore del libro "Inversione a E" (edito da Egea), un compendio sulle prossime grandi trasformazioni della mobilità nell'ottica della sostenibilità ambientale. Quattroruote ha intervistato il top manager durante una tappa del tour di presentazione, ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 13 dicembre 2021) La decarbonizzazione non passerà soltanto per l'elettrificazione delle, ma anche dai carburanti sintetici e dall'idrogeno. Detto questo, il destino dei veicoli nellepare segnato:luoghipiù off-limits per le vetture di proprietà. Ne è convinto Renato, attuale amministratore delegato della Life Company A2A e professore al Politecnico di Milano per il corso "Mobility- Infrastructures and Services"., dal 2015 al 2018 numero uno del gruppo Ferrovie dello Stato, ère del libro "Inversione a E" (edito da Egea), un compendio sulle prossimetrasformazioni della mobilità nell'ottica della sostenibilità ambientale. Quattroruote ha intervistato il top manager durante una tappa del tour di presentazione, ...

Ultime Notizie dalla rete : Mazzoncini A2A Basta veleni ad A2A: "Basta inceneritore, serve un nuovo modello" L'hanno definita una "letterina di Natale". Al suo interno però non ci sono né auguri, né richieste di doni. "Abbiamo scritto all'ad di A2A, Renato Mazzoncini, per riavviare un confronto che c'è sempre stato con lo storico presidente Renzo Capra, ma che manca totalmente con la nuova governance ", dicono Marino Ruzzenenti, Roberto ...

A2A, 'Basta veleni' chiede la svolta green alla multiutility il Tavolo Basta Veleni di Brescia chiede un confronto con la direzione di A2A e invia una lettera aperta all'amministratore delegato e direttore della multiutility lombarda, Renato Mazzoncini. La richiesta è quella di una discussione sullo sviluppo industriale e sul ...

"Inversione a E": l'intervista a Renato Mazzoncini, ad di A2A Quattroruote Basta veleni ad A2A: «Basta inceneritore, serve un nuovo modello» Il tavolo ambientalista ha scritto all'ad Renato Mazzoncini per riavviare un confronto e chiedere un passaggio totale alle fonti rinnovabili ...

A2A, “Basta veleni” chiede la svolta green alla multiutility Marino Ruzzenenti, Roberto Bussi, Massimo Cerani e Pietro Zanotti, in una lettera al direttore Mazzoncini, sollecitano politiche che superino il modello "obsoleto" perpetrato finora.

