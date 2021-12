LIVE Sorteggi Champions League | le avversarie di Juve e Inter!

(Di lunedì 13 dicembre 2021) È il giorno deidi, Europae Conference. Le squadre italiane impegnate in Europa conosceranno le prossime rivali, il giorno e il luogo in cui scenderanno in campo. Inresistono solo Inter entus. Dopo le eliminazioni di Milan e Atalanta (retrocessa in Europa) dopo la fase a gironi, nerazzurri e bianconeri sono le uniche rappresentanti del nostro calcio presenti nel tabellone degli ottavi della massima competizione europea .e Inter: ecco i possibili accoppiamenti! Lantus, testa di serie dopo aver vinto il proprio girone davanti al Chelsea, spera di incontrare il Salisburgo o almeno una tra le due abbordabili portoghesi Benfica e Sporting. Potrebbe però capitargli un avversario molto ...

Attesa finita. E' arrivato il momento deidi Champions League, la competizione entra sempre più nel vivo. Sono due le squadre italiane in corsa: la Juventus e l'Inter. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce da un periodo ...... perché sarà il terzo dei treattesi per oggi: tra le 16 squadre che attendono di ... DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE/ Video streaming tv: le date dei match Possiamo brevemente ...In questa fase, Juventus e Inter non potranno incontrarsi. Per entrambe, le insidie sono davvero tante. Il sorteggio live dalle ore 12 su Sky Sport 24. Fasce e sorteggio La Juventus, in virtù del ...12:00 - Inizia la cerimonia dei sorteggi Champions. 11:51- Ricapitoliamo a meno di 10 minuti dall'inizio della cerimonia dei sorteggi: per la Juve le possibili avversarie agli ...