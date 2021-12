La Traviata | la gabbia claustrofobica del drappeggio

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 13 dicembre 2021) di Luca Gaeta Fra le tante figure professionali che si sono alternate nel corso degli anni al Teatro Verdi di Salerno, soprattutto da quando il Teatro è sotto la direzione artistica del maestro Daniel Oren, lo scenografo Alfredo Troisi ha preso parte a numerose messinscena operistiche. Lo abbiamo incontrato per una breve intervista, in occasione de La, di cui è autore della scenografia. Quando ha cominciato a collaborare con il Teatro Verdi di Salerno in qualità di scenografo? La mia prima collaborazione con il Teatro Giuseppe Verdi di Salerno risale al 1998, esattamente la seconda produzione dopo la riapertura, a seguito della ristrutturazione. Portammo in scena un Nabucco, vivo nella mente di chi frequenta abitualmente il Teatro di Salerno da anni, ossia la produzione che vedeva fra gli interpreti Antonio Salvadori e Maria Dragoni. Da allora è nata una ...