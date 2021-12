La settimana parte col sole E gelate notturne

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il weekend ha mantenuto le promesse: ora vediamo come inizierà laa Bergamo con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Francesco Sudati. ANALISI GENERALE Una robusta struttura anticiclonica posizionata sull’Europa centro occidentale, garantisce sulle regioni settentrionali italiane condizioni di stabilità atmosferica. Ne consegue quindi un tempo complessivamente bello sui monti, anche se caratterizzato da forti inversioni termiche, mentre in Pianura Padana diverranno via via più favorevoli la formazione di foschie e nebbie, specialmente nella bassa e durante le oreo mattutine. Lunedì 13 dicembre 2021 Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Foschie dense o banchi di nebbia sulle basse pianure, in estensione parziale alle medie pianure nel corso della mattinata.estese durante le ...