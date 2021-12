Il Super Green pass funziona: più vaccinati. Ma i contagi crescono nelle scuole e i No vax tengono duro con i test (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Super Green pass funziona. Sono 5,1 milioni le somministrazioni di vaccino dall’inizio di dicembre. Ed è boom anche per gli scaricamenti della Certificazione Verde Covid-19, ora disponibile in due modi: base o rafforzata. E infatti da quando il governo Draghi il 6 dicembre scorso ha deciso la stretta impedendo ai non vaccinati di partecipare a molte attività sociali i numeri dicono che i vaccinati sono in aumento. Quasi un milione il giorno prima dell’ok al decreto sul Super Green pass. E ancora: quasi 514 mila l’8 dicembre, quasi 546 mila il 9, 574 mila l’11. Una crescita che incorpora quelli che sono stati convinti dalle limitazioni a cui sarebbero stati sottoposti. Ma non solo, visto che chi ha deciso di sottoporsi ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il. Sono 5,1 milioni le somministrazioni di vaccino dall’inizio di dicembre. Ed è boom anche per gli scaricamenti della Certificazione Verde Covid-19, ora disponibile in due modi: base o rafforzata. E infatti da quando il governo Draghi il 6 dicembre scorso ha deciso la stretta impedendo ai nondi partecipare a molte attività sociali i numeri dicono che isono in aumento. Quasi un milione il giorno prima dell’ok al decreto sul. E ancora: quasi 514 mila l’8 dicembre, quasi 546 mila il 9, 574 mila l’11. Una crescita che incorpora quelli che sono stati convinti dalle limitazioni a cui sarebbero stati sottoposti. Ma non solo, visto che chi ha deciso di sottoporsi ...

