Il Sassuolo non si ferma più: Berardi-Raspadori ribaltano Lazio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Successo casalingo del Sassuolo che conquista i tre punti al Mapei Stadium contro la Lazio di Maurizio Sarri. I neroverdi salgono a quota 23 punti in classifica, al dodicesimo posto. Stop per i biancocelesti che restano bloccati a quota 25 punti, all’ottavo posto in elenco, a ridosso dalla zona Europa. Leggi su footdata (Di lunedì 13 dicembre 2021) Successo casalingo delche conquista i tre punti al Mapei Stadium contro ladi Maurizio Sarri. I neroverdi salgono a quota 23 punti in classifica, al dodicesimo posto. Stop per i biancocelesti che restano bloccati a quota 25 punti, all’ottavo posto in elenco, a ridosso dalla zona Europa.

Advertising

angelomangiante : #Allegri: 'Non si possono fare due punti su 15 contro Udinese, Empoli, Sassuolo, Verona e Venezia'. #VeneziaJuventus - dangiuntolee : partendo dal presupposto che odio perdere contro le big però almeno se devi perdere contro la Dea e Milan vedi di v… - DomKingDonuts : @dan_maze Letteralmente la rappresentazione scenica della prestazione di romagnoli in milan sassuolo ma non siete p… - LettaLorenzo : RT @marcocherubini: Non so dove saremmo se avessimo Inzaghi in panchina, ma se con Atalanta, Udinese e Sassuolo fossimo stati più fortunati… - RodrigogoRR : @Nicole26527659 @PierluigiPugli1 @Djnc78 Sarri non è andato via per il gioco. esonerare Pirlo un errore, tornare da… -