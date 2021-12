Gf Vip | Samy Youssef accusa | «Alex Belli e Soleil? Tutto programmato Ma lei si sta innamorando»

Advertising

VicolodelleNews : #SamyYoussef rivela un particolare accaduto dopo #TemptationIsland che smaschera #AlexBelli e #DeliaDuran #gfvip Pe… - MondoTV241 : GF Vip, Samy Youssef su Alex e Delia 'Tutto preparato' e svela teatrini della coppia in un altro reality… - antonellaD_E : Delia 'Siamo gente di televisione e sappiamo quello che dobbiamo fare per aparire'. #gfvip #gfvip6 - ricordosospeso : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Samy Youssef: “Mi spiace che Soleil Sorge sia caduta nel gioco di Alex Belli, io lo conosco da #TemptationIsland e…… - IsaeChia : #GfVip 6, Samy Youssef: “Mi spiace che Soleil Sorge sia caduta nel gioco di Alex Belli, io lo conosco da… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Samy

Leggi anche >Youssef su Jessica Selassièha spiegato alla conduttrice che la ragazza avrebbe 'rosicato' perché il modello non è voluto andare oltre qualche carezza: 'Io ho sempre detto che ...Jessica Selassié, Grande Fratello2021/: "da me si aspettava cosa fisica"Youssef contro la coppia Alex Belli e Soleil Sorge Non solo di Jessica Selassié ,Youssef ha espresso la ...Samy Youssef ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip 2021, del triangolo composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran e del suo rapporto con Jessica ...Ospite di Radio Radio, Samy Youssef svela un retroscena su Alex Belli e Delia Duran dopo la partecipazione a Temptation Island ...