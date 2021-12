Diritto alla riparazione: tutto ciò che bisogna sapere (Di lunedì 13 dicembre 2021) Rendere disponibili pezzi di ricambio e fornire le istruzioni per la riparazione sono alcune delle regole per i produttori introdotte dal Diritto alla riparazione, un'iniziativa approvata lo scorso ... Leggi su consumatore.tgcom24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Rendere disponibili pezzi di ricambio e fornire le istruzioni per lasono alcune delle regole per i produttori introdotte dal, un'iniziativa approvata lo scorso ...

Diritto alla riparazione: tutto ciò che bisogna sapere Rendere disponibili pezzi di ricambio e fornire le istruzioni per la riparazione sono alcune delle regole per i produttori introdotte dal diritto alla riparazione, un'iniziativa approvata lo scorso marzo dall'UE che mira a limitare l'obsolescenza programmata e a ridurre l'impatto ... Continua a leggere -

