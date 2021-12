Covid: Mattarella, 'alta e condivisa responsabilità per combattere la pandemia' (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Il Paese sta affrontando una stagione che invoca un'alta e condivisa responsabilità per combattere la pandemia e, insieme, costruire con coraggio la ripresa. Autonomia e coesione sono i protagonisti di un percorso che interpella i Comuni, le Comunità e le Unioni Montane, gli enti che a vario titolo sono chiamati a concorrere alla realizzazione nelle aree montane del Piano nazionale di ripresa e resilienza". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani Marco Bussone. "Si tratta di un'impresa a cui tutte le istituzioni, e ogni espressione della società civile, sono chiamate a partecipare: la sfida è di riorganizzare i nostri modelli di vita, di sostenere ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Il Paese sta affrontando una stagione che invoca un'perlae, insieme, costruire con coraggio la ripresa. Autonomia e coesione sono i protagonisti di un percorso che interpella i Comuni, le Comunità e le Unioni Montane, gli enti che a vario titolo sono chiamati a concorrere alla realizzazione nelle aree montane del Piano nazionale di ripresa e resilienza". Lo dice il presidente della Repubblica Sergioin un messaggio inviato al presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani Marco Bussone. "Si tratta di un'impresa a cui tutte le istituzioni, e ogni espressione della società civile, sono chiamate a partecipare: la sfida è di riorganizzare i nostri modelli di vita, di sostenere ...

