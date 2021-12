Alex Belli cerca di mettersi in contatto con i parenti ma risponde solo “l’idraulico”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Nella casa del Grande Fratello VIP 6 è tempo di decisioni e questa sera i concorrenti, durante la puntata in onda il 13 dicembre 2021, dovranno dire che cosa vogliono fare: continuare il gioco o lasciare? Tra i vipponi chiamati a prendere una decisione c’è anche, entrato come molti altri suoi compagni a settembre. Come saprete, pernelle ultime ore non è arrivato nessun video messaggio da parte dei familiari che a quanto pare, non hanno avuto molto da dire sul suo percorso nella casa e hanno deciso di non farsi più sentire. Una cosa che ha mandato in tilt, che ha quasi sfasciato la porta rossa ma che alla fine ha deciso di restare nel gioco. Ieri poi, tutti i concorrenti, hanno avuto modo di parlare con i propri cari. Per un saluto, per un consiglio. Si sono tutti confrontati ...