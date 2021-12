A Ravanusa si scava e si prega | il bilancio è di 7 morti | mancano all’appello 2 dispersi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ravanusa scava

La notte non ha interrotto le operazioni dei vigili del fuoco che continuano a lavorare. Rimangono ancora tre le persone da trovare. Siancora sotto le macerie delle alazzone distrutte dall'esplosione di sabato sera causata da una fuga di gas. Aperta un'inchiesta per disastro e omicidio ...Otto mesi dopo quel sorriso non c'è più, sepolto sotto le macerie di via Trilussa a, ... ma è di fatto la decima vittima di questa tragedia siciliana, salvo un miracolo che chida ore ...Quattro corpi dei sei dispersi nell'esplosione a Ravanusa (Agrigento) sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco, che hanno scavato per tutta la notte. I cadaveri erano sotto le macerie della palazzina ...Ci sarebbe anche il corpo di Selene Pagliarello, la donna incinta al nono mese di gravidanza, di suo marito Giuseppe Carmina ...