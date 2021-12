Valeria Fabrizi conferma l’addio di Elena Sofia Ricci a suor Angela: “Prenderanno un’altra” (Di domenica 12 dicembre 2021) Quando c’è Valeria Fabrizi di mezzo, ci si può aspettare davvero di tutto. E’ un vulcano di energia, una bomba pronta a esplodere, una mina vagante. E oggi a Domenica In ha regalato una delle sue perle in diretta. Sempre che non sia uno dei suoi amati scherzi, sia chiaro! Mara Venier ha chiesto alla bravissima protagonista di Ballando con le stelle 2021 che cosa farà nei prossimi giorni, visto che ormai manca solo una settimana alla fine del programma e poi potrà tornare “libera”. La Fabrizi ha risposto senza pensarci troppo: “Andrò in depressione“. Valeria infatti non ha nessuna voglia di stare ferma, è sempre pronta a divertirsi, lavorare, provare nuove esperienze. E’ lei l’anima della festa ma oggi, ha dato uno spoiler che forse non piacerà a tutti. Da mesi si dice che Elena Sofia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 12 dicembre 2021) Quando c’èdi mezzo, ci si può aspettare davvero di tutto. E’ un vulcano di energia, una bomba pronta a esplodere, una mina vagante. E oggi a Domenica In ha regalato una delle sue perle in diretta. Sempre che non sia uno dei suoi amati scherzi, sia chiaro! Mara Venier ha chiesto alla bravissima protagonista di Ballando con le stelle 2021 che cosa farà nei prossimi giorni, visto che ormai manca solo una settimana alla fine del programma e poi potrà tornare “libera”. Laha risposto senza pensarci troppo: “Andrò in depressione“.infatti non ha nessuna voglia di stare ferma, è sempre pronta a divertirsi, lavorare, provare nuove esperienze. E’ lei l’anima della festa ma oggi, ha dato uno spoiler che forse non piacerà a tutti. Da mesi si dice che...

Advertising

pascaziomarco : RT @DettoFattoRai2: ?? SPOILER ALERT! La @signorarossella si è espressa a #dettofattorai: 'Per me #BallandoConLeStelle lo vincerà una donn… - pb139 : RT @Cinguetterai: Elena Sofia Ricci non vuole più indossare i panni di Suor Angela in #CheDioCiAiuti. Valeria Fabrizi: “Chiameranno qualcun… - felicitafelicia : RT @AlbertoFuschi: Elena Sofia Ricci lascia #CheDiociAiuti La commozione di Valeria Fabrizi #CheDiociAiuti7 - heavilystrong : RT @Cinguetterai: Valeria Fabrizi annuncia a #DomenicaIn che Elena Sofia Ricci non vuole fare la nuova stagione di #CheDioCiAiuti. “Chiamer… - malatadivuoto : RT @Cinguetterai: Elena Sofia Ricci non vuole più indossare i panni di Suor Angela in #CheDioCiAiuti. Valeria Fabrizi: “Chiameranno qualcun… -