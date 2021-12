Thuram | ' Zidane il più forte con cui ho giocato Munitis un incubo'

(Di domenica 12 dicembre 2021) "il compagno più, ma équello che mi ha messo più in difficoltà". Lilian, in un'intervista a L'Equipe, racconta alcuni aneddoti della sua carriera, partendo dall'ex ...

...ai microfoni de L'Equipe Lilian, ex difensore di Juve e Parma, ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua carriera ai microfoni de L'Equipe. IL COMPAGNO PIU' FORTE - "Zinedine. La prima ..."Il più forte con cui abbia mai giocato è- dice- . La prima volta che lo conobbi, nella nazionale francese, aveva 17 anni e mezzo. Mi impressionò, non avevo mai visto nessuno fare ...L'ex difensore bianconero: "Zizou mi impressionò subito. Con il pallone faceva cose che gli altri non potevano fare" ...L'Equipe ha rilasciato una lunga intervista a Lilian Thuram, ex difensore tra le altre di Parma e Juventus, nella quale si sono toccati diversi temi.