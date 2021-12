SSP | Manzi in Dynavolt Triumph con Paasch? - News

(Di domenica 12 dicembre 2021) Simon Buckmaster, dopo essere rientrato nel BSB con la sua struttura (PTR Racing) e la765, è pronto per ritornare nel Mondiale Supersport 2022 grazie al nuovo regolamento introdotto da FIM e ...

Motosprint.it

pronto al cambio di paddock, Yamaha e VR46 al lavoropronto al cambio di paddock, Yamaha e VR46 al lavoroLa squadra inglese si prepara al ritorno nel Mondiale puntando l’italiano ex Moto2 (che ha già corso con quei motori) e l’americano già nel team quest’anno nel campionato inglese ...Baldassarri e Manzi sembrano pronti al passaggio da Moto2 a SSP: per 'Balda' potrebbe esserci Evan Bros (Yamaha o MV?), per Stefano una R6 ...