Selene, Giuseppe e quel bambino che stava per nascere: le storie di chi non ce l'ha fatta nell'esplosione di Ravanusa (Di domenica 12 dicembre 2021) C'è una foto del 10 aprile: Selene ha lo sguardo sognante, il vestito bianco e un bouquet di fiori gialli in mano, il viso appoggiato sulla spalla del suo Giuseppe . Sorride felice nel giorno del suo ... Leggi su leggo (Di domenica 12 dicembre 2021) C'è una foto del 10 aprile:ha lo sguardo sognante, il vestito bianco e un bouquet di fiori gialli in mano, il viso appoggiato sulla spalla del suo. Sorride felice nel giorno del suo ...

