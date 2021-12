Sassuolo Lazio 0-1 LIVE: Zaccagni sblocca il match! (Di domenica 12 dicembre 2021) Allo stadio Mapei, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sassuolo e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Mapei, Sassuolo e Lazio si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Lazio 0-1 MOVIOLA 1? Inizia il primo tempo 6? GOL DELLA Lazio – Zaccagni servito con i tempi giusti in area di rigore da Pedro batte Consigli per lo 0-1 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Sassuolo Lazio 0-1: risultato e tabellino Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori. A ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Allo stadio Mapei, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Mapei,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Inizia il primo tempo 6? GOL DELLAservito con i tempi giusti in area di rigore da Pedro batte Consigli per lo 0-1 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-1: risultato e tabellino(4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori. A ...

Advertising

LeoAmbro999 : RT @gippu1: Per Mattia #Zaccagni tre gol in campionato, tutti alla stessa squadra (il Sassuolo) con due squadre diverse (Verona e Lazio) ne… - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Gol! Sassuolo - Lazio 0-1, rete di Zaccagni M. (LAZ) - Ftbnews24 : ????? #Sassuolo-Lazio, le formazioni Ufficiali: Scamacca per i neroverdi, Zaccagni dal 1' per i biancocelesti #Lazio… - gjoegl : La Lazio del benzinaio in vantaggio a sassuolo ?? - boxinglive0 : Napoli vs Empoli Live Sassuolo vs Lazio Live Stream??Live:: -