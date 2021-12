Roma, spaccio in smart working: cedeva la droga dalla finestra di casa (Di domenica 12 dicembre 2021) Roma. Lavorava in smart working, si potrebbe dire. Da casa, anzi dalla finestra della camera da letto. A contatto diretto con i clienti al di fuori che facevano la fila per poter usufruire dei suoi servizi. Leggi anche: Neve e ghiaccio a Roma, il piano d’emergenza Atac per bus, metro e treni: spazzaneve, sale e catene a bordo droga smart a Roma La modalità di cessione delle dosi di droga avveniva direttamente tramite la finestra della sua camera da letto che affaccia nell’area condominiale e prossima ad uno dei due accessi carrabili dell’edificio, sito in via Alberto Galli, ad Acilia. Ma il mirato servizio di appostamento ed osservazione approntato dagli uomini della Polizia di Stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 dicembre 2021). Lavorava in, si potrebbe dire. Da, anzidella camera da letto. A contatto diretto con i clienti al di fuori che facevano la fila per poter usufruire dei suoi servizi. Leggi anche: Neve e ghiaccio a, il piano d’emergenza Atac per bus, metro e treni: spazzaneve, sale e catene a bordoLa modalità di cessione delle dosi diavveniva direttamente tramite ladella sua camera da letto che affaccia nell’area condominiale e prossima ad uno dei due accessi carrabili dell’edificio, sito in via Alberto Galli, ad Acilia. Ma il mirato servizio di appostamento ed osservazione approntato dagli uomini della Polizia di Stato ...

