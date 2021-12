Proroga stato d’emergenza | Fedriga | “Non serve”

(Di domenica 12 dicembre 2021) ROMA – “Non è necessario. Abbiamo la possibilità di legiferare anche con decreti d’urgenza su temi specifici e su questo si può lavorare: se servono delle misure ad hoc – personale sanitario aggiuntivo con gli specializzandi o sostegni per le Rsa – possiamo prendere dei provvedimenti mirati svincolati dallodi emergenza”. Lo ha detto, in un’intervista al quotidiano La Stampa, il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano, parlando dell’ipotesi di unadellodi emergenza oltre il 31 dicembre. Alla domanda se serviranno restrizioni ad hoc per Natale, ha aggiunto: “No, il governo ha appena fatto un decreto e non è che possiamo fare decreti su decreti. Penso che il Super Green Pass aiuti moltissimo dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista ...

Cautela che Draghi ha usato anche per esprimersi sull'eventualedellodi emergenza , in scadenza il 31 dicembre del 2021. E in queste ore, come racconta Repubblica , il capo del governo ...Così, in un'intervista a La Stampa , il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, parlando dell'ipotesi di unadellodi emergenza ...ROMA (ITALPRESS) – Nell’ultima giornata di Atreju 2021, è Giorgia Meloni a chiudere la manifestazione dal palco ...Il presidente del Friuli e della Conferenza delle Regioni: "Nessuna restrizione ad hoc per Natale. Vaccinerò mio figlio" ...