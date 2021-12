Patrick Zaki in collegamento con Fabio Fazio: «È grazie a tutti voi se sono fuori dal carcere. Partirei per Bologna anche domani» (Di domenica 12 dicembre 2021) Applausi, in piedi e da tutto lo studio. È questa l’accoglienza che il pubblico di Che tempo che fa ha riservato Patrick Zaki, tornato libero dopo 668 giorni di carcere in Egitto. La sua prima dichiarazione alla televisione pubblica italiana è un ringraziamento a chi ha continuato a mantenere alta la soglia dell’attenzione: «È grazie a tutti voi se sono a casa». Zaki, intervistato da Fabio Fazio, ha spiegato poi cosa sta succedendo in questi giorni, inattesi anche per lui: «Adesso sto proprio bene e devo ringraziare davvero tutti. Devo ancora capire cosa mi è successo ma mi sembra di essere in un sogno. Quando sono stato in grado di guardare la strada e uscire dalla stazione di ... Leggi su open.online (Di domenica 12 dicembre 2021) Applausi, in piedi e da tutto lo studio. È questa l’accoglienza che il pubblico di Che tempo che fa ha riservato, tornato libero dopo 668 giorni diin Egitto. La sua prima dichiarazione alla televisione pubblica italiana è un ringraziamento a chi ha continuato a mantenere alta la soglia dell’attenzione: «Èvoi sea casa»., intervistato da, ha spiegato poi cosa sta succedendo in questi giorni, inattesiper lui: «Adesso sto proprio bene e devo ringraziare davvero. Devo ancora capire cosa mi è successo ma mi sembra di essere in un sogno. Quandostato in grado di guardare la strada e uscire dalla stazione di ...

