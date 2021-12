Omicron: Gb, alcune persone ricoverate in ospedale (Di domenica 12 dicembre 2021) alcune persone sono state ricoverate in ospedale in Gran Bretagna dopo aver contratto la variante Omicron del virus. Lo ha detto un ministro del governo britannico, secondo quanto riporta il Guardian. ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 dicembre 2021)sono stateinin Gran Bretagna dopo aver contratto la variantedel virus. Lo ha detto un ministro del governo britannico, secondo quanto riporta il Guardian. ...

Ftse Mib a rischio nuovi cali. Ecco i titoli da preferire Se a questo si aggiunge che, a causa della difficoltà di reperimento di alcune materie prime e del ...non solo per l'Italia? L'inciampo che viene in mente è sicuramente l'effetto della variante Omicron ...

I dati mostrano: vaccinazione contro Omicron diminuita – necessarie tre dosi Gli scienziati hanno pubblicato i primi dati sulla protezione vaccinale da Astrazeneca e Biontech: proteggono meno omicorno di quanto proteggano contro ...

