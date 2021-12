Napoli-Empoli 0-1, decide Cutrone e Spalletti scivola al quarto posto (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Napoli ha perso il primato dopo la sconfitta contro l'Atalanta ma non ha perso la voglia di lottare. Resta l'emergenza infortuni per Spalletti costretto a vincere per agganciare il Milan e... Leggi su ilmattino (Di domenica 12 dicembre 2021) Ilha perso il primato dopo la sconfitta contro l'Atalanta ma non ha perso la voglia di lottare. Resta l'emergenza infortuni percostretto a vincere per agganciare il Milan e...

Gazzetta_it : Gol! Napoli - Empoli 0-1, rete di Cutrone P. (EMP) - Fantacalcio : #NapoliEmpoli, difficoltà respiratorie per #Zielinski, costretto a lasciare il campo ?? L'ACCADUTO ?… - sportface2016 : #NapoliEmpoli, problemi respiratori per #Zielinski: costretto a uscire preoccupato, dentro Insigne - RobertoRenga : La sorpresa viene da Napoli dove passa l’Empoli, che si chiude solo quando non ne può fare a meno; per il resto cer… - calanalisi : #Napoli impreciso e sfortunato tra assenze pali e rimpalli ma grande partita dell'#Empoli. Difesa, ottimo possesso… -