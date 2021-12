Monica Bellucci ospite d’onore a Ballando con le stelle | ma la Signora Rossella svela il retroscena

(Di domenica 12 dicembre 2021)è stata la ballerina per una notte acon le. Un vero e proprio colpo della trasmissione Rai, ma – confrontando l’esibizione delll’attrice con i social – è venuto alla luce che il ballo era registrato. La produzione ha cercato di dissimulare la registrazione dell’esibizione dell’attrice ma una “disattenzione” dellasulla sua pagina Instagram hato tutto. L’esponente della giuria popolare ha mostrato la Belluci entrare in studio con il suo ballerino per posizionarsi nel punto esatto dove sarebbe finita l’esibizione mentre il filmato registrato era ancora in onda. Il suo però è stato solo l’ultimo di una serie di indizi: il primo le strette inquadrature che non hanno mai dato modo di mostrare guria, studio o pubblico ...

Dopo il primo capitolo interpretato nel 2018 da Paola Cortellesi, in La Befana vien di notte 2 le Origini, di Paola Randi (30 dicembre), èa calarsi nei panni della strega/fata buona ...Simone Di Pasquale , oggi ospite di Domenica In , ha commentato quello che è successo in sala prove conin occasione di una prova di tango indimenticabile. "Siamo attori, lei mi ha fatto vedere come al cinema", ha commentato ironico in merito alla scena finale del quasi bacio. Tuttavia ...Ecco spiegato, quindi, perché entrano dal dietro le quinte a prendersi gli applausi: perché ieri sera Monica non ha ballato, semplicemente. Uno fa un lavoro pazzesco per mascherare la ‘registrata’ del ...Monica Bellucci ballerina per una notte a Ballando, ma l'esibizione con Simone Di Pasquale era registrata... Ha avuto un grande successo la puntata di ...