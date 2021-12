Inghilterra: la variante Omicron potrebbe causare lo “scenario peggiore” (Di domenica 12 dicembre 2021) La variante Omicron potrebbe causare “nello scenario peggiore” fino a 75.000 morti in Inghilterra entro la fine di aprile, nel caso in cui nuove restrizioni non vengano adottate, oltre al piano B. a causa del Covid La variante Omicron potrebbe portare in Inghilterra lo scenario peggiore, per quanto riguarda il Covid. Questo scenario lo ha sottolineato la ricerca della London School of Hygiene&Tropical Medicine che indicano una previsione tra le 25 mila e le 75 mila vittime nei prossimi 5 mesi. Secondo il The Guardian, nel caso si trattasse di uno scenario più ottimistico “si prevede un’ondata che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) La“nello” fino a 75.000 morti inentro la fine di aprile, nel caso in cui nuove restrizioni non vengano adottate, oltre al piano B. a causa del Covid Laportare inlo, per quanto riguarda il Covid. Questolo ha sottolineato la ricerca della London School of Hygiene&Tropical Medicine che indicano una previsione tra le 25 mila e le 75 mila vittime nei prossimi 5 mesi. Secondo il The Guardian, nel caso si trattasse di unopiù ottimistico “si prevede un’ondata che ...

