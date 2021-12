Gran Bretagna, partecipò a quiz party quando le riunioni erano vietate: bufera su Boris Johnson. Labour: ‘Minaccia a salute pubblica’ (Di domenica 12 dicembre 2021) Il premier britannico, Boris Johnson, è stato travolto dalle polemiche dopo le immagini circolate sui media locali che lo ritraggono seduto a un tavolo in una delle stanze dell’ufficio del primo ministro con dei fogli in mano e l’aria divertita e con due membri del suo staff ai lati, uno con una specie di ghirlanda al collo e un altro davanti a un pc con un cappello da Babbo Natale in testa. Niente di problematico se non fosse che si tratta di un quiz party organizzato al 10 di Downing Street il 15 dicembre dell’anno scorso, mentre in Gran Bretagna vigeva il divieto assoluto di riunioni a causa del dilagare della pandemia da coronavirus. A rivelare i particolari è stato il tabloid Sunday Mirror, scatenando le proteste delle opposizioni e anche una reazione stizzita di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Il premier britannico,, è stato travolto dalle polemiche dopo le immagini circolate sui media locali che lo ritraggono seduto a un tavolo in una delle stanze dell’ufficio del primo ministro con dei fogli in mano e l’aria divertita e con due membri del suo staff ai lati, uno con una specie di ghirlanda al collo e un altro davanti a un pc con un cappello da Babbo Natale in testa. Niente di problematico se non fosse che si tratta di unorganizzato al 10 di Downing Street il 15 dicembre dell’anno scorso, mentre invigeva il divieto assoluto dia causa del dilagare della pandemia da coronavirus. A rivelare i particolari è stato il tabloid Sunday Mirror, scatenando le proteste delle opposizioni e anche una reazione stizzita di ...

