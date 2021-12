Fontecchio è diventato devastante | schiacciata in contropiede

(Di domenica 12 dicembre 2021) A Vitoria continua la crescita tecnica di Simone. L'azzurro è uno dei migliori in questa prima parte di stagione come conferma anche questa splendidaindurante ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fontecchio diventato

OA Sport

A Vitoria continua la crescita tecnica di Simone. L'azzurro è uno dei migliori in questa prima parte di stagione come conferma anche questa splendida schiacciata in contropiede durante Baskonia - Bilbao... ho trovato molto migliorati quelli che militavano all'estero come, Polonara, Vitali. ... Èda subito un ottimo cestista? "No, non ero un predestinato, ma lavorandoci sopra sono ...