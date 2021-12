Festa di Natale per Telethon stasera su Rai 1 con Mara Venier (Di domenica 12 dicembre 2021) Un appuntamento assolutamente da non perdere questa sera su Rai 1 perchè quando si parla di Telethon, è importante essere in tanti davanti alla tv per sostenere la ricerca. E per l’edizione 2021 sarà Mara Venier la padrona di casa, molto onorata di continuare quella che è stata l’opera del suo amico Fabrizio Frizzi. Anche quest’anno “La Festa di Natale”, in onda su Rai1 domenica 12 dicembre alle 20.35, è dedicata a Fondazione Telethon, in un anno che ha segnato pesantemente le vite di ciascuno di noi ma che ci ha aperto ancora di più gli occhi sulla necessità della ricerca scientifica. Per celebrare questa Festa, una squadra di protagonisti impegnata a dar vita ad uno show fatto di musica, storie e performances di spettacolo. Uno spettacolo finalizzato, come ogni anno, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 12 dicembre 2021) Un appuntamento assolutamente da non perdere questa sera su Rai 1 perchè quando si parla di, è importante essere in tanti davanti alla tv per sostenere la ricerca. E per l’edizione 2021 saràla padrona di casa, molto onorata di continuare quella che è stata l’opera del suo amico Fabrizio Frizzi. Anche quest’anno “Ladi”, in onda su Rai1 domenica 12 dicembre alle 20.35, è dedicata a Fondazione, in un anno che ha segnato pesantemente le vite di ciascuno di noi ma che ci ha aperto ancora di più gli occhi sulla necessità della ricerca scientifica. Per celebrare questa, una squadra di protagonisti impegnata a dar vita ad uno show fatto di musica, storie e performances di spettacolo. Uno spettacolo finalizzato, come ogni anno, ...

