F1 | Verstappen in trionfo | “Mondiale pazzesco | vincerlo è una follia”

(Di domenica 12 dicembre 2021) “E’ una vittoria incredibile, c’ho provato per tutta la gara, ho avuto l’opportunità all’ultimo giro. Ho anche un crampo, è unatutto ciò, non so cosa dire. Ringrazio i ragazzi del team, lo meritano: mi è piaciuto lavorare con loro. E’ davvero, sono felicissimo. Ringrazio Christian Horner ed Helmut Marko che mi hanno dato fiducia, l’obiettivo era di vinceree ci siamo riusciti“. Lo ha detto il pilota della Red Bull, Max, dopo aver vinto il suo primodi Formula 1 vincendo il Gran Premio di Abu Dhabi: “Finalmente un pochino di fortuna anche per me, ringrazio anche Perez che ha guidato con il cuore – ha aggiunto l’olandese classe 1997 – Il mio team sa che lo adoro, spero di restare qui per dieci o quindici anni, non ho motivo di cambiare”. SportFace.