F1, Carlos Sainz chiude 5° nella classifica piloti e vince il confronto con Charles Leclerc nel 2021 (Di domenica 12 dicembre 2021) Carlos Sainz ha concluso nel migliore dei modi il Mondiale F1 2021. Lo spagnolo di Ferrari ha terminato al terzo posto il Gran Premio d’Abu Dhabi inserendosi alle spalle dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) ed il britannico Lewis Hamilton, rispettivamente primo e secondo sotto la bandiera a scacchi. L’alfiere della Ferrari non ha preso rischi ed ha chiuso la corsa nel migliore dopo aver sfruttato una foratura per l’ex compagno di squadra Lando Norris (McLaren). L’iberico guarda già al prossimo anno al termine di una solida annata in cui è stato costretto ad adattarsi alla squadra ed ad una monoposto completamente differente rispetto all’auto di Woking. Il finale del 2021 per l’alfiere della Rossa è stato semplicemente perfetto con una serie costante di risultati senza mai uscire dalla Top10. Gara dopo gara il #55 ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021)ha concluso nel migliore dei modi il Mondiale F1. Lo spagnolo di Ferrari ha terminato al terzo posto il Gran Premio d’Abu Dhabi inserendosi alle spalle dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) ed il britannico Lewis Hamilton, rispettivamente primo e secondo sotto la bandiera a scacchi. L’alfiere della Ferrari non ha preso rischi ed ha chiuso la corsa nel migliore dopo aver sfruttato una foratura per l’ex compagno di squadra Lando Norris (McLaren). L’iberico guarda già al prossimo anno al termine di una solida annata in cui è stato costretto ad adattarsi alla squadra ed ad una monoposto completamente differente rispetto all’auto di Woking. Il finale delper l’alfiere della Rossa è stato semplicemente perfetto con una serie costante di risultati senza mai uscire dalla Top10. Gara dopo gara il #55 ...

