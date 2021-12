Capodanno 2022, spostamenti, restrizioni e regole: tutto quello che devi sapere (Di domenica 12 dicembre 2021) Capodanno 2022. Il giorno di Capodanno desta sempre qualche lieve preoccupazione o apprensione. Un anno si chiude, e ci costringe contro la nostra volontà a fare un briefing personale, una valutazione su cosa è andato bene, cosa no, e cosa c’è ancora da fare. Insomma, si tirano le somme di ciò che si è stati in grado di fare durante l’anno e le prospettive per il futuro iniziano a fare pressione indiscrete. Negli ultimi anni, è andata anche peggio. La situazione pandemica ha steso un velo drammatico sugli scorsi anni e una patina di offuscata incomprensione per il futuro. Leggi anche: Green Pass sospeso per i positivi al Covid: il certificato verde tornerà attivo solo a fine quarantena A maggior ragione se si leggono i bollettini del giorno. A leggere i dati relativi al numero dei posti letto in terapia intensiva occupati, le festività ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 dicembre 2021). Il giorno didesta sempre qualche lieve preoccupazione o apprensione. Un anno si chiude, e ci costringe contro la nostra volontà a fare un briefing personale, una valutazione su cosa è andato bene, cosa no, e cosa c’è ancora da fare. Insomma, si tirano le somme di ciò che si è stati in grado di fare durante l’anno e le prospettive per il futuro iniziano a fare pressione indiscrete. Negli ultimi anni, è andata anche peggio. La situazione pandemica ha steso un velo drammatico sugli scorsi anni e una patina di offuscata incomprensione per il futuro. Leggi anche: Green Pass sospeso per i positivi al Covid: il certificato verde tornerà attivo solo a fine quarantena A maggior ragione se si leggono i bollettini del giorno. A leggere i dati relativi al numero dei posti letto in terapia intensiva occupati, le festività ...

Advertising

CorriereCitta : Capodanno 2022, spostamenti, restrizioni e regole: tutto quello che devi sapere - umbriaonline : Capodanno 2022 Castello di Baccaresca a Gubbio - Sir_MarkBrandon : @barbarab1974 Barbara come conciliare questa lettera con questo: Capodanno 2022 a Roma, Campidoglio al lavoro: conc… - AndalusiaItaly : Capodanno a Siviglia 2022: dove festeggiare e il cenone - infoitinterno : Capodanno 2022 in coppia: le idee per non litigare e godersi la serata -