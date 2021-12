Ballando Con Le Stelle: Frecciatina di Selvaggia Lucarelli a Raimondo Todaro! (Di domenica 12 dicembre 2021) Nell’ultima diretta di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli non è riuscita a trattenersi e ha mandato una frecciata a Raimondo Todaro. Si è capito dalle sue parole come la giurata non sia affatto dispiaciuta dell’addio improvviso del ballerino, avvenuto a poche settimane dall’inizio di questa nuova stagione. Rammarico invece, per l’imminente abbandono di un altro veterano del programma, ovvero Simone Di Pasquale. Questa per il maestro sarà l’ultima edizione di Ballando. Ecco tutti i dettagli! Stoccata di Selvaggia Lucarelli a Raimondo Todaro Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, è stato tempo di ripescaggi. La coppia formata da Bianca Gascoyne e Simone Di Pasquale ha fatto rientro in ... Leggi su gossipnews.tv (Di domenica 12 dicembre 2021) Nell’ultima diretta dicon lenon è riuscita a trattenersi e ha mandato una frecciata aTodaro. Si è capito dalle sue parole come la giurata non sia affatto dispiaciuta dell’addio improvviso del ballerino, avvenuto a poche settimane dall’inizio di questa nuova stagione. Rammarico invece, per l’imminente abbandono di un altro veterano del programma, ovvero Simone Di Pasquale. Questa per il maestro sarà l’ultima edizione di. Ecco tutti i dettagli! Stoccata diTodaro Nell’ultima puntata dicon le, è stato tempo di ripescaggi. La coppia formata da Bianca Gascoyne e Simone Di Pasquale ha fatto rientro in ...

