Una certa idea di Europa vista dal tavolino di un café

"L'Europa è i suoi caffè, quelli che i francesi chiamano cafés. Dal locale di Lisbona amato da Fernando Pessoa ai caffè di Odessa frequentati dai gangster di Isaac Babel. Dai caffè di Copenhagen, quelli di fronte ai quali pensava Kierkegaard nel suo meditabondo girovagare, fino a quelli di Palermo. Non si trovano caffè archetipici a Mosca, che è già la periferia dell'Asia. Ce ne sono pochissimi in Inghilterra, dopo una fugace moda nel Diciottesimo secolo. Non ce ne sono nell'America del Nord, con eccezione dell'avamposto francese di New Orleans. Basta disegnare una mappa dei caffè, ed ecco uno degli indicatori essenziali dell''idea d'Europa'". Così scrive George Steiner, saggista, critico letterario e pensatore raffinato, nel suo libro-manifesto "Une certaine idée de l'Europe", dichiarazione d'amore ...

