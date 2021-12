Serie B 2021 2022 | vittoria fondamentale del Pisa sul Lecce per 1-0 | nerazzurri in testa alla classifica

(Di sabato 11 dicembre 2021) Gara intensa anche se non troppo spettacolare atrache termina con ladei padroni di casa per 1-0. Difese quadrate, portieri attenti e iche portano a casa la. Il match si sblocca direttamente nel secondo tempo con il gol decisivo di Sibilli, subentrato nel primo tempo all’infortunato Mastinu. Risultato finale 1-0.che porta a casa un’altra, portandosi in solitaria inche invece, con questo 0, scende al terzo posto, superato anche dal Brescia. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I VOTI E LE PAGELLE PRIMO TEMPO – Partono subito forte le due squadre nei primi 10 minuti, tanto pressing, tanti spunti, ma il ...

PISA - Il Pisa torna in testa alla classifica diB: i nerazzurri, con una rete di Sibilli nella ripresa, superano il Lecce nel big match della diciassettesima giornata e controsorpassano il Brescia al comando della graduatoria. Il Lecce resta ...Terzo anticipo della 17ma giornata diA, al Penzo di fronte Venezia e Juve. Segui la gara in diretta I bianconeri sono reduci da due successi di fila per 2 - 0 contro Salernitana e Genoa, ma devono invertire la tendenza negativa ...