Omicron potrebbe causare 75.000 morti in Inghilterra (Di sabato 11 dicembre 2021) La variante Omicron potrebbe causare tra 25.000 e 75.000 morti in Inghilterra nei prossimi cinque mesi se non verranno prese ulteriori misure oltre al Piano B, secondo gli scienziati aascoltati dal governo. I nuovi modelli della London School of Hygiene & Tropical Medicine, che fanno parte anche dello Scientific Pandemic Influenza Group on Modeling (SPI-M) o dello Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage), hanno utilizzato dati sperimentali per esaminare come Omicron si può trasmettere e come il paese si avvia verso il 2022.Anche nello scenario più ottimistico (bassa fuga immunitaria di Omicron dai vaccini e alta efficacia dei booster jab), si prevede un'ondata di infezione che potrebbe portare a un picco di oltre 2.000 ricoveri ospedalieri ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 11 dicembre 2021) La variantetra 25.000 e 75.000innei prossimi cinque mesi se non verranno prese ulteriori misure oltre al Piano B, secondo gli scienziati aascoltati dal governo. I nuovi modelli della London School of Hygiene & Tropical Medicine, che fanno parte anche dello Scientific Pandemic Influenza Group on Modeling (SPI-M) o dello Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage), hanno utilizzato dati sperimentali per esaminare comesi può trasmettere e come il paese si avvia verso il 2022.Anche nello scenario più ottimistico (bassa fuga immunitaria didai vaccini e alta efficacia dei booster jab), si prevede un'ondata di infezione cheportare a un picco di oltre 2.000 ricoveri ospedalieri ...

