“Non credete a chi lo dice”. Picco a Natale? Remuzzi, come stanno davvero le cose (Di sabato 11 dicembre 2021) Concita De Gregorio e David Parenzo si sono collegati con Giuseppe Remuzzi per fare il punto della situazione sull'epidemia di Covid in Italia. Si parla tanto di Picco dei contagi a ridosso del Natale, visto anche l'aumento oltre 20mila casi degli ultimi due giorni. A riguardo, però, il direttore dell'istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri ha voluto fare una precisazione. “Adesso noi abbiamo un aumento numerico dei casi e dei ricoveri - ha dichiarato a In Onda - però aumentano in percentuale di meno rispetto alle scorse settimane, quindi la ragionevole speranza è che il peggio sia alle spalle. Ragionevole speranza - ha precisato - perché se qualcuno ha certezze in questo campo, non credeteci”. Questo perché la scienza non è una religione, ma procede per tentativi, soprattutto per un virus ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Concita De Gregorio e David Parenzo si sono collegati con Giuseppeper fare il punto della situazione sull'epidemia di Covid in Italia. Si parla tanto didei contagi a ridosso del, visto anche l'aumento oltre 20mila casi degli ultimi due giorni. A riguardo, però, il direttore dell'istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri ha voluto fare una precisazione. “Adesso noi abbiamo un aumento numerico dei casi e dei ricoveri - ha dichiarato a In Onda - però aumentano in percentuale di meno rispetto alle scorse settimane, quindi la ragionevole speranza è che il peggio sia alle spalle. Ragionevole speranza - ha precisato - perché se qualcuno ha certezze in questo campo, nonci”. Questo perché la scienza non è una religione, ma procede per tentativi, soprattutto per un virus ...

Advertising

robertosaviano : Io e @KelleddaMurgia siamo ancora vivi. Se non ci credete venite domani, mercoledì 8 dicembre, alle 12.00 a… - AlbertoBagnai : @BonomiAllegra @maryfagi Impossibile portare questo argomento all’attenzione della presidenza. Non credete che non… - ANTIR0MXNT1C : ci credete se vi dico che anche la gatta lo sta mangiando e me lo chiede pure con la zampina se per più di dieci secondi non le do niente - nnorthstardust : DOMANI RIVEDRÓ (SI OK PER LA 747474 VOLTA) HERMIONE DIRE FERMO GERMI COSÌ CAVERAI L'OCCHIO A QUALCUNO È LEVIOSA NON… - Rog_2 : RT @ardigiorgio: Vi ricordate Pippi Mellone, il sindaco di nardo sostenuto da Michele Emiliano? Oggi era all’assemblea regionale della Lega… -

Ultime Notizie dalla rete : Non credete L'appello del card. Bo: 'Pace e non violenza la via del Natale' Credete nella verità, credete nel potere dell'amore'. Citando il Mahatma Gandhi ribadisce che 'la non violenza non è per i deboli di cuore. È l'arma dei forti'. Ricorda poi come papa Francesco parli '...

Oroscopo Branko oggi 11 Dicembre 2021: calano Capricorno e Vergine ...con la Luna in Pesci sarete liberi di fare come meglio credete. Leone per l'oroscopo di Branko 11 Dicembre 2021, il problema che dovrai affrontare è la mancanza di fiducia in te stesso. Vergine non ...

Il Papa: “La democrazia sta arretrando, non credete alle facili proposte del populismo. L’Unione europea lace… La Stampa Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro affronta Jessica Selassié: ''Non riesci mai a Manila Nazzaro si confronta con Jessica Selassié, dando preziosi consigli alla principesse etiope.. Dopo tante discussioni, Manila ha deciso di affrontare Jessica , dal momento che crede che la gieffi ...

nella verità,nel potere dell'amore'. Citando il Mahatma Gandhi ribadisce che 'laviolenzaè per i deboli di cuore. È l'arma dei forti'. Ricorda poi come papa Francesco parli '......con la Luna in Pesci sarete liberi di fare come meglio. Leone per l'oroscopo di Branko 11 Dicembre 2021, il problema che dovrai affrontare è la mancanza di fiducia in te stesso. Vergine...Manila Nazzaro si confronta con Jessica Selassié, dando preziosi consigli alla principesse etiope.. Dopo tante discussioni, Manila ha deciso di affrontare Jessica , dal momento che crede che la gieffi ...