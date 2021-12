Natale in Vaticano | albero e presepe accesi a piazza San Pietro

Advertising

Avvenire_Nei : Vaticano. Il Papa: Natale è prendersi cura, non consumismo - Atreju2021 : RT @MarcheschiPaolo: Sotto le finestre di un Vaticano distratto dalle scemenze abolizioniste della Eu, noi ad #Atreju21 il Natale lo festeg… - larattaenzo79 : RT @MarcheschiPaolo: Sotto le finestre di un Vaticano distratto dalle scemenze abolizioniste della Eu, noi ad #Atreju21 il Natale lo festeg… - ileanariparbel6 : RT @MarcheschiPaolo: Sotto le finestre di un Vaticano distratto dalle scemenze abolizioniste della Eu, noi ad #Atreju21 il Natale lo festeg… - enzo_magar : RT @Avvenire_Nei: Vaticano. Il Papa: Natale è prendersi cura, non consumismo -

Ultime Notizie dalla rete : Natale Vaticano

E' ufficialmenteincon l'accensione del grande alberoe e delle luci del presepe in piazza San Pietro. Tanti hanno atteso l'accensione sotto a una pioggia battente, mentre la cerimonia ufficiale si ......ha accolto alle 18.15 l'accensione dell' albero didonato dal Trentino a Papa Francesco. L'abete rosso che svetta con i suoi 28 metri di altezza e i suoi 113 anni di vita di fronte al...Roma, 11 dic. (askanews) - E' ufficialmente Natale in Vaticano con l'accensione del grande alberoe e delle luci del presepe in piazza San ...Il Vaticano ha presentato l'albero di Natale e il presepe in Piazza San Pietro per le festivita' natalizie. Sotto la pioggia battente, decine ...