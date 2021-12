"Mio padre ucciso dal Covid per le bugie lette in rete. Era generoso ma troppo testardo" (Di sabato 11 dicembre 2021) “Mio padre non era vaccinato a causa di tutte le stupidaggini sul Covid e i vaccini che circolano sul web e nelle chat di WhatsApp e Telegram. Ci sono un sacco di fake news in giro e non è per niente facile avere informazioni reali sulla malattia. Non ti dicono, per esempio, che puoi morire in otto giorni come accaduto a mio papà”. Valentino Montalbano parla del padre Bruno in un’intervista al Corriere della sera, ricorda le sue posizioni no vax che lo hanno portato in un letto d’ospedale, contagiato dal Covid. Il 63enne di Mestre è morto con le sue convinzioni. Il figlio Valentino è corso in un hub a vaccinarsi quando il padre è entrato in terapia intensiva. “Non avevo fatto ancora il vaccino perché sono giovane, studio ancora, e sto sempre molto attento nelle relazioni sociali. Da mesi non esco ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 11 dicembre 2021) “Mionon era vaccinato a causa di tutte le stupidaggini sule i vaccini che circolano sul web e nelle chat di WhatsApp e Telegram. Ci sono un sacco di fake news in giro e non è per niente facile avere informazioni reali sulla malattia. Non ti dicono, per esempio, che puoi morire in otto giorni come accaduto a mio papà”. Valentino Montalbano parla delBruno in un’intervista al Corriere della sera, ricorda le sue posizioni no vax che lo hanno portato in un letto d’ospedale, contagiato dal. Il 63enne di Mestre è morto con le sue convinzioni. Il figlio Valentino è corso in un hub a vaccinarsi quando ilè entrato in terapia intensiva. “Non avevo fatto ancora il vaccino perché sono giovane, studio ancora, e sto sempre molto attento nelle relazioni sociali. Da mesi non esco ...

